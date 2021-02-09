內地公布《宗教教職人員管理辦法》　5月起實施

國家宗教事務局周二（9日）公布《宗教教職人員管理辦法》，並將於今年5月1日起實施。《辦法》規定宗教教職人員應當擁護中國共產黨的領導；不得違反國家有關規定接受境內外捐贈。

《辦法》共7章52條，總則第3條提到，宗教教職人員應當熱愛祖國，擁護社會主義制度，遵守憲法、法律、法規和規章等，要堅持內地宗教獨立自主自辦、中國化方向，維護國民族團結、宗教。另在第16條涉及天主教，規定主教由中國天主教主教團批准並祝聖；中國天主教愛國會和中國天主教主教團，應在主教祝聖後20日內，填寫有關備案表向當局備案。

另外，《辦法》又規定宗教教職人員的權利、義務和行為，包括明其權利救濟渠道。同時，又規範教職人員、宗教活動場所主要教職的備案，加強有關證書的管理。另明確宗教團體、院校、活動場所在教育、培養、管理宗教教職人員方面的職責；強調加強宗教教職人員信息化管理。

國家宗教事務局有關負責人表示，辦法的公布施行，對於深入貫徹落實《宗教事務條例》，規範宗教教職人員管理，加強宗教人才隊伍建設，推進內地宗教中國化具有重要意義。