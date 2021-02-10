女大生遭5富少灌酒性侵　4男免入獄1人囚10個月

台北市5名出身富裕的男大生相約女同學外出喝酒，期間對女方灌以烈酒導致其無力反抗，之後集體性侵並拍片傳至網上。眾人將她帶上計程車回家時，女方趁機下車始獲救。台媒周二（9日）報道，涉事3男判處共同犯犯乘性交罪、1男判共同犯乘機性交未遂罪，但可付賠償金和解；另一不認罪的男子涉強制猥褻及妨害秘密等罪，判刑10個月及3個月得易科償金，可上訴。

案件發生在2019年的大學畢業前夕，當時鄧男透過朋友楊男約心儀的女同學於士林區天母某酒吧喝酒，在場的還有劉男、施男及鄭男3人。凌晨一時，5人在前往KTV續攤的途中，鄭男以陪同女方上廁所為名對其胸部及下體猥褻。

4男與女方在KTV時玩骰子時對後者灌威士忌，待她神志不清時親吻其唇部、胸部及用手指及舌頭侵犯其下體。鄭男更錄下下體影片放上Instagram供人欣賞。男子試圖強姦女方，期間楊稱「你們想幹嘛就幹嘛，不要內射都可以，只要最後送她回家就好」、鄧男則指「要在包廂開幹」、「像buffet形式，可以輪流」，惟其後無法勃起因此說要帶回家酒醒再做（性交）。

士林地院判處鄧、劉、施、楊4人1年至2年不等徒刑，惟受害人家屬願意給予緩刑機會，可以80萬元（新台幣，下同，約22萬港元）賠償和解；鄭男不認罪則判刑13個月。