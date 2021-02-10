前女記者發文控訴遭家暴　官方公布調查結果

內地前記者馬金瑜，近日發表文章揭發自己遠嫁青海後，遭丈夫謝德成家暴，事件關注。青海貴德縣委宣傳部9日（周二）發布的調查通報，馬、謝二人在生活期間經常吵架，偶爾會動手打架；而兩人至今未辦理離婚手續，據謝表示，至今未能與妻子取得聯繫。

通報指，工作組曾赴醫院、縣婦聯、縣電視台等調查走訪，向馬、謝在貴德生活期間有聯繫的親屬、朋友等29名相關人員進行調查。馬金瑜自2010年到謝德成家中蜂場實地採訪時結識對方，經兩個月的相處，同年9月登記結婚。其後兩年二人先後在北京、廣州兩地工作，之後在青海省貴德縣生活，期間生育三子。

據周邊群眾反映，夫妻因性格差異、教育程度不同，常因瑣事發生口角、動手打架，曾有朋友現場目睹馬金瑜面部瘀青，謝德成頸部有傷痕並出血。此外，2018年以來貴德縣婦聯沒有關於馬金瑜及其委託人的相關信訪紀錄，有關部門均未曾收到馬女的相關求助信件，警方2015年至今亦未發現她的求助警情。

通報最後指出，馬金瑜委託律師曾致電貴德警方，稱當事人因新冠疫情及孩子無人照顧等原因，無法於近日協助警方接受調查，相關報案材料和證據正在整理當中。當局下一步，貴德警方會根據馬金瑜委託律師提供的相關證據，依法開展調查。