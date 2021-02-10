遭美列國家安全威脅　華為入稟上訴

中國電訊設備巨企華為入稟美國法院提出上訴，挑戰美國聯邦通訊委員會（FCC）去年將華為列為國家安全威脅的決定。

英國傳媒周二（9日）報道，華為在周一（8日）晚上向美國第五巡迴上訴法院的提交的入稟狀指出，FCC的命令超出了法定權限，違反聯邦法律及美國憲法，屬任意、反復無常及濫用酌情權。

FCC於去年6月指華為及中興通訊威脅美國國家安全，禁止美企以83億美元（約647億港元）的政府資金，購買這兩間華企設備。到去年12月，委員會拒絕華為要求重新審查有關決定的申請。

美國特朗普政府多次提升對華為實施的制裁，將華為列入實體清單、禁止美企向華為提供晶片等，華為的手機業亦因而受到重創。華為始創人任正非周二亦在山西太原發言，表示今年華為的網絡設備和其他科技的業務收入，可能抵消了手機業務的損失；他亦表示希望美國現任總統拜登可以重新考慮讓美國的晶片製造商和其他供應商向華為供貨，但他同時認為，美國將華為從實體清單移除的機會很渺茫。他說：「我不會說這不可能，但這是極其困難，基本上華為不去考慮這個問題。」