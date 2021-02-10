8旬翁不滿被指偷菜兼辱罵　潑清潔劑灼傷母女

台灣高雄一名82歲老翁，前年某日突然被其住宅樓下一名婦人指摘偷菜並破口大罵，他一怒之下持清潔劑，朝婦人及其年幼女兒臉上潑灑，造成兩人眼睛灼痛，女童甚至雙眼中央角膜潰瘍。當地法院近日判處老翁傷害罪成，但考慮其年事已高，最終判罰15萬元（新台幣，下同，約4.2萬港元）。

事發於2019年9月29日，許姓老翁當時在大樓內，遭方姓婦人指控偷她的菜，並以「不要臉」等言詞辱罵，雙方爆發口角，他一時氣憤難耐，持清潔劑朝對方臉上潑灑，方婦因眼睛痛到睜不開，不停叫喊求救，其就讀小六的女兒聽罷衝出家門查看，許翁發現後再女童臉上潑清潔劑，造成她眼角膜潰瘍。

方婦母女其後報警，並入稟法院起訴許翁。許翁在法庭上否認罪行，辯稱方婦當時口出惡言後，還撞開他家大門以繼續辱罵，又指當時看到方婦和他人在一起，心生畏懼只想把對方趕走，所以隨手拿起門邊的清潔劑朝對方潑灑，不曉得另一人是方婦未成年的女兒。

法庭拒絕採納許翁説詞，但考慮到他的高齡，以及被害人視力未受影響等情節，最後依傷害等罪分處罰款8萬元（約2.2萬港元）和10萬元（約2.8萬港元），但部分罰金以1000元（約277港元）折算1日的勞役代替，因此最後罰款金額為15萬元（約4.2萬港元）。