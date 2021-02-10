美共和黨倡停資助世衞　直至換領導層及接納台灣

美國總統拜登推翻前朝政策，上台即簽署行政命令讓美國重回世界衞生組織，部分國會議員仍致力推動世衞改革。兩名共和黨參議員周一（8日）提出《世界衞生組織究責法案》，要求暫停資助世衞，直至世衞更換領導層，並接納台灣成為會員國，完整法案內容未公布。

參議員史葛（Rick Scott）及霍利（Josh Hawley）共同提出上述法案，要求世衞為協助中國大陸隱瞞新冠疫情資訊負責，以及說明拒絕讓台灣成為會員、參與會議和分享資訊的原因，同時限制美國對組織的資助額，僅能等於或小於世衞每年最大資助國的資助金額。此前，美國政府每年向世衞提供4億美元（約31億港元）資助。

史葛表示，世衞是大陸孤立台灣的共犯，認為在世衞沒有大規模改革前，不應每年花數億美元資助世衞。他指出，世衞應向世界公布衞生資訊，令每個國家做出最好的決定保護人民安全，惟世衞甘願成為中共魁儡，複誦假訊息，協助大陸隱瞞疫情，令世界失望。他去年2月已敦促世衞，就疫情來源與影響範圍進行深度分析，批評世衞一年後才有動作，卻未查出真相，甚至停止調查新冠病毒是否源自武漢實驗室。