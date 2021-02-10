玩手機不慎滑落撞斷門牙　雖經修復功能不如正常

很多人都喜愛睡前玩手機，但寧夏青年小毛（化名）近日用手機看新聞時，卻一時不慎脫手讓手機滑倒撞斷門牙。雖然小毛其後將斷齒駁回，但醫生表示牙的功能已無法完全回復正常。

報道指，小毛事發時躺在被窩裏，手機舉在臉的上方，後來打起瞌睡，手不知不覺鬆開，手機便滑落並重重撞在牙齒上。小毛頓時劇痛，一看之下發現左上方門牙已折斷。翌日一早他帶着折斷的門牙前往寧夏醫科大學總醫院口腔醫院就診，經檢查發現其左上方門牙的牙冠斷開一半，牙髓腔外露。小毛向醫生稱，牙斷了後，無論喝水或說話只要稍為碰一下門牙都會劇痛。

醫院牙體牙髓病科主任醫生李睿敏表示，幸好小毛沒有棄掉折斷的牙齒，經修復後外觀幾乎與受損前無異。不過修復後的門牙斷功能不如正常，也更脆弱，使用時要小心翼翼。

李醫生稱，斷裂或掉落的牙齒，應用清水輕輕沖洗乾淨，再浸泡在純牛奶中，盡快帶到醫院進行修復。她又提醒，浸泡牙齒必需用純牛奶，不能用有添加成分的奶。如前往醫院的路程較遠，最好以低溫保存牙齒。至於牙齒外傷的黃金診療時間是受傷後半個小時，最遲也要在傷後24小時內趕到醫院就診，因為愈快就醫，能搶救和保護的健康牙髓組織便愈多，修復和保留功能的機會也愈大。