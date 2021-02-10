深圳醫院慶祝手術量破千捱轟　事後認措詞不當

廣東省深圳市第二人民醫院在網絡資訊平台上發表題為「熱烈祝賀胸外科2020年度手術量突破1,000台」的貼文，惹來批評，有人認為貼文措詞不當，且罔顧病人感受。事後，院方向內媒表示，因注意到網上的負面評論，已刪除貼文。

該貼文於周一（8日）晚上發表，文中提及：「深圳市第二人民醫院胸外科連續5年業務量持續、快速、高質量增長，發展速度駛入快車道！2020年度胸外科手術量1,150台。在新年來臨之際，我們歡聚一堂，共同慶祝胸外科手術量2020年度突破千台大關！」貼文還附有12張圖片，圖中不僅有慶祝橫幅，還擺放了水果蛋糕等，醫護人員身披紅色圍巾合照。

貼文發出後，隨即引起熱烈討論，並被多人轉發。大部分網民對貼文表達不滿，稱「病人病了，要手術，家屬哭了，醫院醫生慶祝」、「考慮過患者感受嗎？」、「醫院慶祝自己生意興隆，合適嗎？」不過亦有人認為，手術量的增加說明公眾對該醫院能力的肯定。

內媒周二（9日）向深圳市第二人民醫院宣教室查詢時，對方表示已刪除貼文，並稱舉辦慶祝活動是經過院內領導層批准，相關貼文素材由科室提供，「當時發的時候也沒有甚麼特別的想法，就是一年來科室在沒有增加人員和其他條件的情況下，工作強度增加了很多，所以想做一個總結，算是對於科室的一個肯定，但措詞有些問題」。