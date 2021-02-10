內地版Steam蒸汽平台公開測試　手遊上架前須審批

美國電子遊戲發行平台Steam的母公司維爾福（Valve），與內地遊戲公司「完美世界」合作推出Steam的內地專屬版「蒸汽平台」，周二（9日）開啟測試版，但上架的手機遊戲需要獲內地政府審批通過，目前平台只有50多款遊戲。

蒸汽平台周二凌晨4時許在官方微博發文，宣布開始公測，玩家能直接點選貼文附上的超連結，瀏覽蒸汽平台的網頁版。內地用戶同意帳號使用協議並完成實名認證後，可透過原本使用的Steam帳號登入。但目前平台上的手遊寥寥可數，不足一版頁面。有內地網民擔心，蒸汽平台推出後，國際版Steam可能被封禁，不少玩家準備好註冊於外國的Steam帳號。

另外，平台加入大量預防網絡成癮等警示標語，並限制未成年玩家的登入時間，晚上10時到翌晨8時沒法打機，而在法定假期每日在線不得超過3小時，其他時間每日在線不得超過1.5小時。14歲至未滿16歲的玩家單次充值金額不得超過50元（人民幣，下同，約60港元），每月不得超過200元（約240港元）；16歲至未滿18歲的玩家單次充值金額不得超過100元（約120港元），每月不得超過400元（約480港元）；未滿14歲的用戶更沒法註冊平台帳號。