內地增14宗輸入新冠確診　累計准用56款檢測試劑

內地的新冠肺炎疫情放緩，連續3日本地零確診。國家衞健委周三（10日）公布過去一日新增14宗確診病例，全部為境外輸入。同日國家藥監局網站公布審批通過使用2款病毒病檢測試劑，累計批准56款。福建本月初規定所有餐飲從業員工作時必須戴口罩，是內地首個就戴口罩立法的地方。

國家藥品監督管理局於周二（9日）審批通過的檢測試劑，分別為珠海麗珠試劑股份有限公司病毒IgM抗體檢測試劑，以及成都博奧晶芯生物科技有限公司病毒核酸檢測試劑。至今內已批准使用的檢測試劑當中，26款為核酸類型、27款為抗體，另3款為抗原；各款類型累計日產能逾2,500萬人份。

本月1日起，福建省正式實施餐飲服務從業人員佩戴口罩的規定，內容要求從事加工製作、傳菜等接觸直接入口食品工作的餐飲從業員，在工作時應當佩戴清潔的口罩，違者可罰款50至1,000元（人民幣，下同，約60至1,200港元）。在新法例實施首天，廈門市思明區蓮前市場監管所執法人員便開出首張告票。在泉州，法例實施首兩天當局已責令商戶改正327次，查處19次。寧縣市監局執法人員周日（7日）進行巡查時，亦對13家商戶當場行政罰款。

內地過去一日境外輸入確診病例分別為上海6宗、浙江3宗，以及天津、江蘇、福建、四川和陝西各一宗；新增無症狀感染個案7宗，全部為境外輸入。至今全國累計89,734人確診，累計死亡數仍為4,636人。