掃地機械人疑傳用戶數據回大陸　台立委籲正視資訊安全

台灣的基進黨立委陳柏惟周二（9日）表示，市面上銷售的某個大陸品牌掃地機械人，需使用特定的應用程式（App）操控，使用時疑會將用家資訊傳至設於大陸的伺服器，恐變成「大陸間諜」，再度引起資訊安全憂慮，呼籲台政府重視。

基進黨組織部主任李雨蓁、陳柏惟、軟體自由協會常務理事翁佳驥、物聯網工程師SAM，周二召開記者會。會上指出，有用戶反映使用這款掃地機械人時，雖然家中設置網絡防火牆，卻收到大量不明連線企圖突破防火牆。經程式分析後發現，機械人App會將訊息傳回大陸伺服器，但會上未提及該產品的品牌名稱。

陳柏惟補充，當用家使用掃地機械人時，「它就在畫你房間的地圖」，將房間位置、內部環境等資料發送出去，用家透過手機下載App後，手機的資料亦可能外洩。基進黨呼籲台政府倣效美國，推動台灣版本的「乾淨網絡認證」標章，保障民眾資訊安全。

台行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏回應，目前台灣有物聯網資安標章驗證制度，但屬於自願性質，由業者申請驗證；若要推展到全面性、強制性的認證標章，需要有社會共識。