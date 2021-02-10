內地早有Clubhouse同類應用程式　名人效應難持續

語音社交平台Clubhouse近日因Facebook行政總裁朱克伯格等名人加入，成為全球熱話，用戶人數不斷增加，估值亦隨之飆升。有內地科技及財經微信公眾號指出，語音聊天室在內地並非新事物，同類軟件有YY、荔枝、映客等，惟前者最大分別是有名人「加持」。亦有英媒質疑，倚賴精英主義的營銷策略，究竟能讓Clubhouse的熱度持續多久。

微信公眾號「懂懂筆記」周二（9日）發文稱，Clubhouse的成功在於起步初段便獲得名人效應和內容吸引，同時邀請制的門檻也提高了整個社群用戶的平均質量。但任何平台不可能永遠保持這樣的高門檻，名人不可能永遠沒事在房間與其他人談天說地，一旦平台在資本的推動下開放讓普羅大眾註冊，是否繼續堅持小眾化和如何保證內容質量便成為問題。

有英媒指出，從這次內地社交平台尋求、炒賣Clubhouse邀請碼的現象，足見邀請制營造的「精英社群」和「獨家感」在內地深受歡迎。但文章指出，很多邀請制平台在現實營運中都會經歷擴張後成員質量變得參差不齊的問題，同時要在商業利益前「降低門檻」，內容不再為少數人專享，熱潮便隨之消失。

有指Clubhouse內有不少關於政治敏感議題的討論，因而遭內地封鎖。有境外媒體引述內地用戶稱，平台提供一個暢所欲言的安全場所，因為在微博留言隨時會被公安帶走，或被傾向民族主義的內地網民攻擊。但內地官媒則指，該平台並非「言論自由的天堂」，原因是在一些討論兩岸議題的聊天室裏，親大陸的聲音多被壓制。