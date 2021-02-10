中國及中東歐峰會達90項合作　華副外長反駁戰狼外交

中國外交部周二（9日）晚就中國—中東歐國家領導人峰會情況，舉行中外媒體吹風會。外交部副部長秦剛表示，會上達成近90份務實合作文件，總值130億美元（約1,014億港元），創歷史之最。他談到「戰狼外交」的爭議，反駁稱有其他國家抹黑詆毀中國，才是「惡狼」。

秦剛表示，今次峰會是中國一中東歐國家合作機制成立9年來最高級別的領導人會晤，充分體現中方高度重視彼此合作，並得到各方的積極響應和廣泛參與。與會各方一致認為，中國一中東歐合作促進了各自國家經濟的發展，以及歐亞兩大區域合作，並表達了加強合作的願望。各方同意將團結抗疫、互聯互通、通關便利化、農業、綠色創新、數碼經濟、人文等領域作為下階段的合作重點。

有德國記者在吹風會上提出，當前歐洲方面有人質疑中國是否值得信任，因為中方有媒體和官員曾提到美國輝瑞藥廠與德國生物科技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗致人死亡事件，認為中方這樣做是「戰狼外交」的表現。秦剛反駁稱，內媒有關歐洲疫苗出現問題的報道並非編造，而是引用了外媒報道；強調中國從未散布謠言或者虛假信息，相反是各種謠言和虛假信息的受害者。

對於有人說中國搞「戰狼外交」，秦剛指有的國家和有的人毫無根據、毫無底線地抹黑詆毀中國，「恐怕都不能用戰狼來形容，那簡直就是惡狼」。他表示，中國外交與其他國家一樣，首要職責是捍衞自己國家的主權、安全、發展利益及尊嚴，稱：「面對各種瘋狂攻擊中國外交官當然要站出來說不，這和一味示強完全是兩碼事。有人無故無理罵人，還不讓別人還嘴，豈有此理？」