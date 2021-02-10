疑捕殺瀕危龍王鯛　男子豎拇指拍照遭檢舉

台灣台東縣離島蘭嶼近日有民眾，疑捕殺瀕臨絕種的龍王鯛，並拍照上載通訊群組炫耀，引起猛烈批評。海巡署追查到兩名涉事男子，他們聲稱是不小心誤捕，釣上岸時已死亡，又稱其後已把大魚放回大海。

蘭嶼有民眾數天前在Line群組上載和龍王鯛的合照，照片中的男子一手按在該條藍綠色的大魚，並帶笑豎起拇指。有民眾發現是數量稀少、被蘭嶼及綠島民眾喻為「觀光使者」的保育類龍王鯛，遂截圖向海巡署東部分署檢舉。專家根據照片和男子的比例推測，該魚超過一米長，體形碩大重逾30公斤，已成年，非常罕見及稀有，其顏色鮮艷美麗，看來生前非常健康。

海巡第13大隊表示，周二（9日）根據縣政府提供的資訊，即時前往蘭嶼涉事的李姓及謝姓男子住所搜查，打開冰箱並無查獲龍王鯛屍體或殘骸。二人供稱3天前潛水放長線捕魚時，不小心誤捕該龍王鯛，並發現該魚已死亡，拍照留念後立即放回大海，強調沒有食用或另作其他用途。海巡分署表示，二人的說法有很多必須釐清之處，周三（10日）早上再傳召他們筆錄作供，其後依野生動物保育法送交台東地檢署偵辦。

龍王鯛的學名是曲紋唇魚，又稱蘇眉魚，全台不超過30條，2014年被台農委會列入珍貴稀有保育名錄，禁止捕獵。該魚亦因數量銳減，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種，並受到瀕危物種國際貿易公約（CITES）保護。發現獵殺龍王鯛照片的蘭嶼鄉民表示，看到這條龍王鯛心很痛，又指民眾不遵守規定，害的不僅是自己，也會令蘭嶼蒙羞。

台東縣政府農業處表示，依據野生動物保育法第18條規定，龍王鯛為保育類野生動物，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違者可被判處6個月以上、5年以下監禁，及罰款30萬至150萬元新台幣（約8.3萬至41.5萬港元）。2016年5月，台東綠島有民宿業者因獵捕宰殺龍王鯛，將照片放到網上，遭網民「人肉起底」後受到調查起訴，被判囚6個月及罰款30萬元新台幣。