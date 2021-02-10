國產15式輕型坦克實彈射擊首訓　命中率逾97%

內地本月初報道，國產15式輕型坦克首次進駐新疆軍區。周二（9日）內地官方電視台再公開該款坦克進行首次實彈射擊訓練的畫面，更稱在智能化火控系統輔助下，命中率高達97%以上。

內媒記者當日前往新疆軍區某部高原訓練場實地採訪，當日試射的105毫米穿甲彈，相對於解放軍99A主戰坦克所用的125毫米主炮口徑較小，但前者採用鎢合金彈芯，性能同樣強悍。坦克進入射擊位置後，正前方1,200米外豎起多個面積3米乘3米的標靶，相當於敵方裝甲車的正面面積。只見一聲號令下，坦克執行發射並命中標靶。據了解，訓練一直持續到黃昏，不僅完成了火炮校準，還讓車組成員更熟悉坦克的操作流程。

據早前報道，該款新型穿甲彈的彈芯直接插在藥筒裏，能提升彈芯長度，從而增強穿甲能力。雖然不知道其具體參數和性能，但以中國對外出售的DTW-2型105毫米穿甲彈為例，數據顯示其初速高達每秒1,530米，能在2,000米交戰距離上擊穿460毫米鋼裝甲。而15式坦克使用的彈藥，設計和材料只會比外貿版更好，穿甲能力也更強。

早前新疆軍區某團一級軍士長張紅軍稱，15式坦克操作靈活，機動性強，安裝了新型的高原發動機和製氧設備，並配合新的裝甲材料和隱藏技術，在降低重量的同時，又提高了裝備的防護能力和隱藏功能。坦克具備先進的火控、武器系統，還增加了裝備的戰場感知能力，尤其是敵我識別能力，為作戰提供了極大的便利。