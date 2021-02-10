中央及地方發言人增至262人　多部門首派部級官員出任

國務院新聞辦公室周二（9日）公布中央和地方部門的新聞發言人名單，從2004年首次公布的75名新聞發言人增加至今年的262人，與去年相比則多了14名新聞發言人。其中中宣部副部長、國務院新聞辦主任徐麟任中宣部發言人，國台辦副主任陳元豐任國台辦發言人，為少有的正部級官員擔任發言人。

中宣部今年的發言人由去年的2人增加至4人，並且全部都是新面孔，分別是徐麟、對外新聞局局長陳文俊、對外新聞局副局長壽小麗及對外新聞局副局長邢慧娜。前發言人郭衞民退居二線，去年當選中國公共關係協會第6屆理事會會長；另一前發言人胡凱紅則現任國務院新聞辦新聞局局長。

在中共中央有關部門當中，中央統戰部、中聯部、中央台辦等首次出現部級發言人，地方的省級黨委新聞發言人也全部改由副部級的省級黨委常委擔任。中央台辦與國台辦目前的發言人為宣傳局局長馬曉光及副局長朱鳳蓮，加入發言人行列的陳元豐於2018年出任中央台辦、國台辦副主任以及第13屆全國政協港澳台僑委員會副主任。

此外，中共中央全面深化改革委員會辦公室新聞發言人，由64歲的國家發改委副主任、黨組副書記穆虹擔任；中共中央財經委員會辦公室新聞發言人，由57歲正部級幹部韓文秀擔任。上述兩個辦公室都是首次公布新聞發言人。