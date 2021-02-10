不法分子礦泉水製假疫苗出售　3人購買後經香港轉運國外

最高人民檢察院周三（10日）公布4宗涉及新冠疫苗案件，披露內地有人以礦泉水偽造假疫苗並對外銷售，結果有3人信以為真，把假疫苗以貨運隱藏夾帶的方式運至香港，再轉運至國外。目前，兩案疑犯均已被檢方批准逮捕。

在案例1中，一名孔姓男子及一名喬姓女子，從去年8月起在酒店房間及出租屋內，以生理鹽水偽造新冠疫苗，後來更因生理鹽水不足，改以礦泉水繼續偽造，並對外宣稱「從內部渠道拿到的正品新冠疫苗」；直至案發，孔男等人已製造並銷售假疫苗約5.8萬支，獲利約1,800萬元（人民幣，下同，約2,197萬港元）。同年12月25日，孔、喬等人因涉嫌生產、銷售假藥罪，被檢察機關批准逮捕。

在案例2中，3名分別姓李、姓陳及姓嚴的男子在得悉孔男銷售疫苗後，信以為真，去年11月竟以132萬元（約161萬港元）購買2,000支疫苗，並以貨運隱藏夾帶的方式，分2批次把其中1,800支運至香港，當中600支再轉運往國外，餘下200支暫運往福建暫存。同月25日，陳得悉行為敗露，連忙把存放在香港、福建兩地的1,400支疫苗全部銷毀，後3人相繼被捕。同年12月25日，李、陳、嚴3人因涉嫌非法經營罪，被檢察機關批准逮捕。

至於案例3中，一名40歲陳姓女子的哥哥購買一批所謂「正規新冠疫苗」後，陳女夥同他人高價對外銷售，並委託鄉村醫生林某為買家接種，截至去年12月，已被200多人接種超過500劑假疫苗。經查，該批疫苗全為生理鹽水。今年1月25日，陳女因涉嫌非法經營罪，被檢察機關批准逮捕。

另案例4中，兩名分別56歲及42歲王姓男子，得悉某地展開新冠疫苗緊急接種計劃後，與當地負責接種工作的醫院負責人合謀，高價安排不符合條件的人士接種，借機牟利。截至去年12月，2名男子把安排241人接種，獲利約40萬港元（約48萬港元）。今年1月12日，兩名男子因涉嫌非法經營罪，已被檢察機關批捕。