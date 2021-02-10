春運鐵路航班日均16萬人次　較疫情前驟減80%

新冠疫情持續，內地當局呼籲民眾在當地過年，春運客運量明顯較往年減少，有不少年輕人則考慮酒店度假。北京市交通委員會周二（9日）表示，春運前10天，鐵路和航班進出北京日均共16.12萬人次，較2019年同期下降逾80%；高速公路交通量日均144.23萬輛，較2019年同期下降29%。

北京市交通委表示，多重因素疊加，自春運上月28日啟動至今，北京市交通出行量明顯減少；受疫情影響，外地來京旅遊客流和探親客流將大幅下降，因倡導民眾在京過年、非必要不出京，市內交通客流預計較往年有所增長。

北京市交通委強調，春運開始至今，共檢查3.4萬輛各類運輸車輛，查處逾1,500宗各類違法違章行為，扣查逾1,100輛車。內地年假期間，將在商圈、景區等嚴查各類違反交通防疫措施、影響交通運輸秩序、侵害乘客合法利益的違法違章行為。

另外，內地有旅遊網站指出，不少人因不能返鄉也沒法旅遊，希望至少去附近的豪華酒店住幾天體驗度假。統計顯示，春節酒店訂單中四、五星酒店佔66.8%，上海、三亞、北京、廣州、蘇州、杭州、南京、大理、深圳、重慶為今年春節酒店預訂量最多的前十個城市。客人中以「90後」最多，佔58.8%，「80後」佔20.4%，「00後」佔9%。