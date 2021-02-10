上映動畫被指侮辱女性　嗶哩嗶哩急下架兼道歉

總部位於上海的內地影音平台「bilibili」（嗶哩嗶哩，又稱B站）早前引進日本動畫《無職轉生~到了異世界就拿出真本事~》，後者內容卻被指違反倫理，站方近日宣布下架該動畫。有網民隨後指出，B站一直存在大量侮辱女性內容，引發多間品牌商宣布與該站終止合作。B站周三（10日）稱承認錯誤，將就平台環境展開專項整治行動。

事緣於1月11日晚，B站內地獨家上映了日本動畫《無職轉生》，講述一名34歲男主角被卡車撞死後，在異世界保留記憶、以嬰兒身份重生。該男主角隨後卻意淫自己母親和家中女僕，又提及其父親出軌女僕；內容被指不當、侮辱女性。

B站著名影片上傳主播「LexBurner」隨後批評該動畫內容，指摘觀看該動畫的網民是「社會底層」，引發大批網民不滿並抨擊。B站為平息爭端，先後宣布下架該動畫及封禁上述主播帳號，LexBurner目前正面臨起訴。然而，事件卻繼續發酵，有網民指出站內仍存在大量物化女性、消費女性內容，例如舞蹈區、音樂區涉嫌充斥軟色情影片。

因應上述情況，大量女性用戶近日起分別宣布抵制B站。到周三，內地美妝品牌UKISS、視客眼鏡網及女性衞生用品公司蘇菲，宣布終止和B站合作，稱堅決反對和抵制任何形式上侮辱女性的行為及言論。B站同日發公告表示，「不會不尊重任何用戶」、不希望大家陷入憤怒和爭吵，站方將積極改進。