中華穿山甲幾近滅絕　相隔近3年再現肇慶

廣東肇慶市西江爛柯山省級自然保護區工作人員，近日在回收保護區內監測野生動物的紅外線相機時，發現其中一部相機拍攝到了一隻野生中華穿山甲的活動影像。這是相隔近3年再次發現該稀有物種。曾有專家指出，中華穿山甲比大熊貓更難飼養，在中國更呈「功能性滅絕」。

從拍攝的影像可見，該隻中華穿山甲一邊緩緩移動身體，一邊擺頭探測，又不時地將吻部下探到地面上左右搜索食物。工作人員根據拍攝時間，並與相同位置其他動物體長作為比對，判斷畫面中的中華穿山甲為成年個體。

據指，拍攝地點為針闊混交林，海拔123米，位置離水源點較近，坡度中等，周邊有倒木腐木。去年10月15日下午，工作人員開始在該區布置紅外相機，原因是去年在該處附近發現了一處中華穿山甲廢棄不久的洞穴，因此判斷該處極有可能是中華穿山甲經常活動的棲息地。結果，第一次拍到該物種的時間，與布置相機的時間僅相差5天。

據了解，爛柯山保護區第一次拍攝到中華穿山甲活動的時間，為2018年5月至9月。而該區至今已連續多次在不同監測位置拍攝到該物種，說明該保護區極有可能存在一個相對健康的中華穿山甲野外種群。去年至今年1月，廣東在深圳、惠州、肇慶、韶關、河源、潮州等6個地市的野外監測中，均拍攝到中華穿山甲活動的影像。