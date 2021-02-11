妙齡女抵押房產為男友買車　不堪債務壓力跳樓亡

湖北武漢市23歲女子小小（化名）早前跳樓自殺身亡，其學長事發翌日卻收到一封延遲發送的電郵，當中提及她是被大8歲的喻姓男友騙財騙色，被「PUA致死」。事件經由小小的父母公開後，引起關注。

內媒報道，電郵包含了小小的遺書以及與男友的聊天紀錄，當中提到她與喻在社交軟件認識，喻當時自稱博士學歷，職業是老師，兩人很快墮入愛河並同居。惟她之後發現，喻實際上只有專科學歷，已失業3年，且「每天就是吃了睡，醒了就去酒吧找妹子」，甚至回家後向她炫耀認識了多少女生。

喻男又多次要求小小花巨額購買外衣、手錶，甚至買車。由於小小沒有工作，她便偷拿家中的房產證抵押了79萬元（人民幣，下同，約95萬港元），並以其中50萬（約60萬港元）購買豪車給男友，結果導致欠下巨債。

去年12月底，小小因腸胃炎一直嘔吐，哀求喻男帶她去醫院被拒後，轉而求助朋友，卻在朋友抵達前從35樓一躍而下。警方事後雖展開調查，卻認定小小是因抑鬱症自殺。

小小的父母事後接受媒體訪問時稱，他們從女兒友人口中得知，女兒受感情及貸款問題困擾，壓力巨大，甚至早於去年8月曾試圖自殺。他們事後曾向喻男追究，協商不果後決定公開事情。

事件曝光後，喻男向內媒表示，他當時剛辭職故比較自卑，因「要面子」就偽造身份背景；又指在買車當天，已給小小轉帳22萬元（約26萬港元），且及後每個月都有協助還款，在事發前一星期，更給小小轉帳1.2萬元（約1.4萬港元）。

資料顯示，PUA（Pick-Up Artist）原意是「搭訕藝術家」，指一群受過系統化學習、實踐、和不斷自我完善情商的男性；後來泛指很會吸引異性，讓異性著迷的男女；定義亦從簡單的搭訕擴展至整個交往過程；在內地，「PUA」亦有在戀愛中「精神控制」伴侶的意思。