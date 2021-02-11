賢母為孩子設計詩詞早餐　網民：不忍心吃

哄小朋友食早餐，是家長必經的難題。家住江蘇常州市的劉利，是一位13歲孩子的母親，她自2017年起幾乎每天都會製作「詩詞」早餐，成功吸引了子磊磊的注意力，更可養其寫作能力屢屢在詩詞比賽中獲獎。她表示，自己現時已報了國畫班學習，讓其「作品」更進一步，更定下做滿1,000份早餐的目標。

劉利表示，磊磊早上都不太喜歡吃東西，當初為了讓他能乖乖的按時食早餐，便琢磨了不少辦法令孩子對早餐感興趣。直至她發現兒子喜歡觀覺電視節目《中國詩詞大會》，便嘗試將詩詞融入早餐之中，藉以詩作畫的方式製作。

除了要搜集詩詞的資料外，劉利更要每天堅持早上4時半起床，讓孩子可以在6時正準時進餐。經過母親4年的努力，磊磊目前已是個詩詞達人，尤其在寫作方面的成績優異。劉利至今已成功製作出似模似樣的作品共498份，而她亦為了繼續挑戰而報名學國畫，從而提升自己的繪畫基本功。

有網民見到劉利製作的早餐後，紛紛表示不忍心吃下如此精緻的早餐，「這能吃嗎？是作品吧！」、「看上去好吸引，但不忍心吃下肚，矛盾！」。另有網民調侃稱，如果當初自己的母親也這樣準備早餐，可能在寫作方面的天賦早就被啟發了。