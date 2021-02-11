被揭撤孔子學院禁令　白宮：特朗普未完成審議

美國總統拜登被揭推翻前總統特朗普頒布的行政命令，上任不足一周便悄悄撤回針對孔子學院實施的禁令。白宮發言人周三（10日）直指報道內容失實，解釋指特朗普政府從一開始就沒有在聯邦公報發表相關政策。

有關政策要求各級教育機構公布與孔子學院的任何合約、合作關係或資金往來，拒絕通報的學校將失去「學生及交流訪問者計劃」認證。據報，移民及海關執法局（ICE）證實拜登政府上月26日取消這個禁令。消息曝光後，白宮發言人表示，白宮行政管理和預算局（OMB）在特朗普卸任前未完成審議草案，因此前朝官員沒有將之提交到聯邦公報。

發言人又說，白宮幕僚長克雷恩在就職禮當日發布了一項凍結所有監管程序的備忘錄，意味禁令從OMB旗下的信息與監管事務辦公室自動撤回，需要重新提交。網站顯示，禁令的審議過程在上月26日結束，狀態是「撤回」（Withdrawn）。

另一方面，共和黨眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）提出修訂拜登推出的1.9萬億美元（約14.8萬億港元）紓困方案，要求禁止向與中國政府持有或控制的機構合作的美國學校提供資助，防止納稅人金錢流向這些機構，但遭到眾院教育和勞工委員會的民主黨人駁回。