內地料增4800萬人就地過年　全國發放310億人民幣補助

內地疫情未解，政府倡導市民就地過年，以減少市民流動可能造成病毒傳播。國務院周三（10日）表示，初步估計全國36座城市今年就地過年人口，較過往增加4,800多萬。為滿足市民生活需求，除中央實施各種保障措施，各省區市政亦向低收入保障民眾派發補貼和價格補助。據知，自去年以來全國共發放臨時補貼310億元（人民幣，下同，約378億港元）。

國務院周三舉行的記者會指出，自去年12月以來，全國商務系統共組織投放中央與地方政府儲備肉17萬多噸，地方儲備蔬菜80多萬噸，雞蛋1.3萬多噸。商務部還會同財政部於當日投放中央政府儲備牛肉、羊肉各1,000噸。商務部消費促進司司長朱小良表示，全國大型骨幹保供企業米麵油可保障供應45天以上，蔬菜、肉類供應可動態保障5至7天，雞蛋可保障約20天。他指出，按一般每人每天「二兩肉、半斤糧、一斤菜」的消費量計算，就地過年群眾的需求完全可以滿足。

除食品供應外，文旅部市場管理司周三表示，除北方部分地區旅遊景區季節性關閉，以及個別地區因疫情防控要求臨時關閉外，全國80%的A級旅遊景區春節期間將基本做到「應開盡開」。國家郵政局市場監管司亦預計，今年初一至初七，日均快遞業務量將較往年倍翻，達到平均每天約7,000萬件。國家郵政局已要求全行業於春節做好日處理1億件的服務能力儲備，預計全行業上班人數達百萬人以上。

在廣東省汕頭、東莞、肇慶3個市，政府發放一次性價格補貼9,400多萬元（約1.15億港元）；深圳向部分低收入人士每人發放1,500至3,000元（約1,800至3,600港元）節日補助，金額達400多萬元（約480萬港元）。其他地區包括黑龍江、山東、湖北、吉林、青海、陝西、山西和江西等，也透過不同形式向困難群眾發放補助。