東盟10國民調　63%人拒信中國會為全球「做對的事」

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所東協研究中心，周三（10日）發布2021年度「東南亞態勢」（The State of Southeast Asia）調查報告，顯示在全球爆發新冠疫情下，調查顯示約44%的受訪者認為，中國是疫情期間為區域提供最多援助的東協對話夥伴，其次為日本、歐盟及美國等。但63%的受訪者不信任中國「會做對的事」以貢獻全球，高於2019年的51.5%、及2020年的60.4%。

這是東協研究中心連續第3年發布這項主題的調查報告，內容包括對中、美兩國的信任度及區域地緣政治等議題。受訪者中，有76.3%為中國是區域內最具影響力的經濟體，但當中72.3%人對中國日益擴張的地區經濟影響力感擔憂。另外，49.1%受訪者認為在東南亞最有影響力的政治和戰略大國是中國，認為是美國的只有30.4%。

調查同時顯示，如果被迫在要在中美競爭之間選邊站，61.5％的受訪者會選擇美國而不是中國，對美國的支持比去年的調查上升7.9%。調查亦指僅有16.5%的人表示信任中國。今次調查在去年11月18日到今年1月10日進行，訪問了東協10國1,032位學者、政府官員和商人。