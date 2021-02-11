內地網上辦年貨成主流　半成品團年飯受歡迎

為響應內地政府就地過年的呼籲，今年不少外省勞工和學生均不能回鄉與家人團圓，取而代之，各式各樣的網上活動在這個春節可謂遍地開花，當中包括網上辦年貨及拜年。在各項年貨清單當中，半成品團年飯例如港式盆菜和佛跳牆，成為了一線城市的主流。

據不同電商平統計，今年90後以至00年已成為網上辦年貨的主力。年輕人辦年貨的清單裏，除了數碼產品、化妝品、零食外，作為後疫情時期的必備品，口罩亦是「常駐成員」。為了感受過年的氣氛，都會預訂團年飯與伴侶、朋友一同享用。各大商店和超市瞄準這商機，紛紛推出各種只需加熱便可享用的半成品團年飯，價格從數十至數百元不等。

視像和語音連線是今年最主要的拜年方式。不少互聯網企業相繼推出「雲過年計劃」等產品，讓用家透過各類小程序向親友花式拜年。另網上又推各種文化產品，例如北京市西城區推出雲廟會、雲演出、雲遊覽等線上文化服務，吉林重慶等地均開展網上公益文化項目，又推出網上圖書和培訓資源，滿足假期「宅在家」的需求。

對外省勞力來說，多賺錢是就地過年的最大動力。廣東省東莞市一家機械廠員工廖展君表示，春節假期除5天工資外，還可額外獲發2,000元（人民幣，下同，約2,400港元）。除企業提供的安排外，東莞政府還專門針對年輕產業工人推出「全民K歌」線上比拼，同時免費開放1,000門網上課程，鼓勵大家「雲學習」，最高發放每人1,000元（1,200港元）的培訓補貼。