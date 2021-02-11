陸美領袖通電　台總統府︰感謝拜登對台海的關注

美國總統拜登在香港時間周四（11日）上午與中國大陸國家主席習近平通電話，備受外界關注。大陸官媒總編輯胡錫進形容，拜登選擇在年三十通電話，是對習近平和中國表達出善意和尊重。台灣的總統府發言人張惇涵則表示，台方感謝拜登在台海安全與人權議題上的關注，將持續與美國等國家緊密合作。

胡錫進指出，陸美雙方的態度已經漸漸明朗，拜登和習近平彼此熟悉，兩國存在戰略分歧並非秘密，需要面對並加以管控，陸美領導人通話的意義除了是進一步的個人溝通，也是給中美關係賦予一個相對正常的儀式感，表達相互尊重，而年三十除夕通電，會使這些目標增加更多的正面氛圍。

另外，張惇涵表示，對於拜登在台海安全與人權議題上的關注，台方表達敬佩與感謝；為國際社會一員，台灣將持續與美國在內等理念相近國家緊密合作，共同為印太地區的穩定與繁榮致力貢獻。至於台外交部則指，拜登政府自上任以來，持續不斷展現對台灣的堅定支持，以及對台海和平穩定的高度重視，台美雙方一直保持密切且順暢的溝通，並持續深化在政治、經濟及安全等各層面的緊密合作。