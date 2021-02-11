省人大前副主任雙開　免職一個多月後始公布

安徽紀檢監察網周三（10日）通報，該省人大常委會監察和司法工作委員會前副主任車建軍，因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。據內媒報道，這是官方首次公布他被查的信息。一個多月前他已被免職。

通報稱，經查，車建軍嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律等；構成職務違法並涉嫌受賄犯罪。車身為黨員領導幹部，喪失理想信念，以權謀私、不守底線，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。經省紀委研究並報省委批准，決定給予其雙開處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

公開信息顯示，1962年出的車建軍，是安徽巢湖人。他於安徽工學院金屬材料及熱處理專業畢業，1983年參加工作。他早期任職於安徽蕪湖市交通局，1990年進入省監察廳工作，擔任二處主任科員；1993年任職於省紀委紀檢監察三室，1997年任副主任；2002年出任省紀委第二紀檢監察室副主任，次年任主任；2006年任省紀委常委、秘書長，2011年任省紀委副書記。

2016年11月，車兼任安徽省政府防範和處理邪教問題辦公室主任。翌月再任省委政法委副書記、省委防範辦主任。2020年7月，他獲任命省人大常委會監察和司法工作委員會副主任，直至同年12月被免職。公開報道顯示，車還曾擔任安徽省掃黑除惡專項鬥爭領導小組副組長。