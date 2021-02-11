世衞專家組長︰內地首宗確診病例公布前　92人有病徵

世衞國際專家組已結束在湖北武漢的考察，組長昂巴雷（Peter Ben Embarek）周三（10日）接受美媒採訪時表示，在官方公布的湖北武漢首宗確診個案前，當地已有約92人出現疑似病徵，敦促當局對2019年秋季在湖北一帶收集的血液樣本進行檢測。

昂巴雷表示，從中方提供的病例報告中，武漢出現首宗確診病例前兩個月左右，約有92人因出現肺炎或其他疑似病徵而住院，當局近數個月已找回他們進行新冠病毒抗體檢測，但當中三分一已死亡或拒絕檢測，其餘三分二人經檢測後，均未發現感染新冠病毒。

另一名專家組成員則指，由於檢測是事後進行，發現新冠病毒的可能性本來不高。專家組認為，中方有必要對2019年秋季在湖北一帶收集的血液樣本進行廣泛檢測，惟中方回應目前尚未獲得檢測血液樣本的許可，大部分樣本目前保存在血庫中。

此前在記者會上，聯合專家考察組中方組長梁萬年曾表示，目前並無足夠證據顯示，武漢在2019年12月前已出現新冠肺炎病毒傳播，新冠病毒從武漢病毒研究所或華南海鮮市場傳出的可能性極低，冷凍食物有可能是病毒的傳播途徑。