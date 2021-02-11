內蒙古官場變動　3地方「一把手」赴自治區政府任職

內蒙古官場人事變動，內地傳媒周四（11日）報道，錫林郭勒盟、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市3地的行政「一把手」近日已分赴自治區政府部門任職。其中，錫林郭勒盟盟長霍照良已履新審計廳黨組書記，鄂爾多斯市市長斯琴畢力格調任水利廳黨組書記，並提名出任廳長；至於呼倫貝爾市市長姜宏已履新民政廳黨組書記。

官方資料顯示，霍照良1967年2月出生於遼寧阜新，蒙古族，曾長期在烏海市任職，2011年8月躋身副廳級幹部，2017年調赴錫林郭勒盟，出任盟長，晉升正廳級，至今擔任該職已近4年。至於1963年12月出生的斯琴畢力格同是蒙古族，長期在錫林郭勒盟工作，2012年6月調任烏蘭察布市委副書記，2016年5月任內蒙古科協黨組書記、副主席，至2018年3月調任鄂爾多斯任代市長，翌年3月「轉正」。

至於3人幹部中最年輕、亦是唯一一名女性的姜宏現年49歲，漢族，曾在通遼市工作多年，後歷任赤峰市委常委、統戰部部長，市委常委、紅山區委書記，市委常委、組織部部長，呼倫貝爾市委副書記、政法委書記等職務，2018年出任呼倫貝爾市市長。