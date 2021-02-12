替友作供無辜羈押13月　男子獲賠23.6萬人民幣

山東省臨沂市男子張志超早年被裁定姦殺女學生判刑，其後揭曾遭刑訊逼供，坐牢14年後改判無罪並獲釋。案中張的好友王廣超，則因作假口供判入獄獲緩刑，其後同樣獲改判無罪。王廣超去年向臨沂市中級人民法院申請國家賠償，周三（10日）接獲通知，獲賠23.6萬元（人民幣，下同，約28.7萬港元）。

王廣超受訪時表示，相比獲得賠償的款項，自己更看重恢復名譽。他坦言，法院的人原本告知賠償款項可能要等到農曆後才拿到。被問到如何使用該筆賠償款項時，王稱還沒想好，「我現時在南方幫別人開車，一直希望能買一輛屬於自己的貨車，這筆錢買輛貨車可能還不夠」。

王的委託律師劉志民表示，因案件被羈押13個月的當事人，於去年7月向法院提出國家賠償申請，當時賠償請求共有5項，款項合共307萬多元（約373萬港元）。其後與法院協商，王主動放棄因耽誤接受良好教育，導致職業技能偏低而造成的工作報酬損失，以及賠償申訴維權交通費，兩項合共約94萬元（約115萬港元）。上月15日，臨沂中院決定向王支付上述賠償金額。至於張志超於去年已獲332萬多元（約404萬港元）的國家賠償。