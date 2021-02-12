用戶炒微信紅包賺逾10萬人仔　微信：屬違規將被下架

微信前年對企業用戶開放「訂製紅包功能」，上月再對個人用戶開放，以迎接農曆新年。該功能為用戶在發出的紅包加上精美封面，包括奢侈店品牌logo、潮流明星照片等，令一眾年輕網民瘋搶，有人搶到後將其出售，獲利逾10萬元人民幣（逾12萬港元）。微信團隊近日回應，這些行為已屬違規，已通過審核的微信紅包封面將被下架，已被領取的紅包封面將無法繼續使用。

微信紅包並非可隨意獲得，而是限時限量領取，即要靠「搶」。不過由於普通用戶不夠快而搶不到，惟有到網上購買。但官方介紹，微信紅包封面是微信推出、供訂製方在訂製並購買微信紅包封面後，無償向用戶發放的一款創意產品，不能買賣只能贈予。一些商家因此透過賣其他商品免費送紅包封面的方式吸引用戶，最常見的是「買表情包贈紅包封面序列號」，變相買賣，但商家會寫明「本店不出售任何封面」。

內媒在電商平台網站搜索關鍵詞「紅包封面」發現，價格介乎2至20元（約2.4至24港元），以8至15元（約10至18港元）居多，銷量過萬的店家有近10家，多以賣表情包為由銷售紅包封面，按銷量最高的7.3萬人次收貨作計算，銷售額至少突破14萬元（約17萬港元），總收益或達到100萬元（約120萬港元）。