華為入稟高院提取英國滙豐內部紀錄　欲還孟晚舟清白

美國政府指控中國科技巨企華為太子女孟晚舟，在華為與伊朗的交易上誤導滙豐銀行，干犯欺詐罪，要求將她從加拿大引渡往美國受審。案件擾攘近兩年，華為周五（12日）入稟英國最高法院，要求授權取得滙豐銀行內部紀錄，以證明孟晚舟並沒作出誤導。滙豐回應指申請文件沒有好處。

英媒報道，孟晚舟代表律師團隊以銀行賬本證據法（Bankers Book Evidence Act），要求查閱他們認為存於滙豐銀行賬簿中的相關信息。根據該法，一方可以向法院申請，以獲得批准來檢查並複製文檔，例如分類帳、現金簿和賬簿。

案中關鍵會議是指在2013年8月22日，孟晚舟在香港向一名滙豐銀行高層作簡報會。滙豐之後把有關文件轉交美國，觸發華府指控孟晚舟違反伊朗制裁。孟晚舟律師團隊希望取得更多證據，了解滙豐知否華為與香港空殼公司Skycom的關係。

代表律師聲稱，2頁被滙豐修改的證據，能證明孟晚舟在華為與伊朗業務上沒有說謊。另外，華為也希望滙豐解釋，為何在英媒報道華為與Skycom之間千絲萬縷關係後，仍繼續與之維持關係。

滙豐發言人回應，指在英國申請文件並沒有好處。而美國抑或加拿大的案件，滙豐也非參與方，故不適合作出評論。