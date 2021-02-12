剛卸任自治區副主席　莊嚴出任自治區黨委常務副書記

內媒周五（12日）報道，剛剛卸任西藏自治區副主席的莊嚴，已出任西藏自治區黨委常務副書記，兼任自治區行政學院院長。

報道引述西藏新聞網消息指，周三（10日）下午，莊嚴與自治區黨政軍領導與各族各界人士，在拉薩出席西藏自治區2021年春節、藏歷新年團拜會，當時他的職稱是「區黨委常務副書記」。同日上午，西藏自治區舉行人大會議，免去莊嚴的西藏自治區人民政府副主席職務。

資料顯示，莊嚴生於1967年8月，吉林農安人，在職研究生學歷，經濟學博士。他在吉林工作多年，曾任吉林省延邊州委常委、組織部部長，省委組織部副部長，省委組織部常務副部長（正廳長級）等職。2012年5月，莊嚴升任吉林省委常委、宣傳部部長，躋身副部級，後歷任吉林省委常委、副省長，省委常委、延邊州委書記。2017年6月，他跨省履新，出任西藏自治區黨委副書記，區政府黨組副書記、常務副主席，區行政學院院長，直至今次調整。

至於周四（11日）被通報新任北京市委常委夏林茂，已獲准兼任北京市教育工委書記、東城區委書記。