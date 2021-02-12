一家六口除夕遇害　疑金錢糾紛釀殺機

居於山東平邑縣同太村的林姓村民，其一家六口在除夕遭殺害，45歲劉姓男子行兇後自殺身亡。有知情村民周五（12日）向內地傳媒透露，劉並非該村村民，與林男疑似有經濟糾紛，但未知兇手是否因此行兇，當地部門目前仍在調查案件原因。

在同太村經營小商舖的吳先生表示，林男家距離其店舖不遠，周四（11日）上午得知案件發生，從目擊者口中得知犯案現場有大量血漬，但因事發當日是農曆年卅，自己因習俗原因未敢去現場。據其了解，兇手曾多次赴林男家要錢，後者家中有兩名老人及兩個小孩。

另有村民表示，林男家中的兩位老人在村裏為人不錯，平時見到面都會打招呼，而家中年輕人則在外工作，相信是在農曆新年前夕回村過節，「這大過年的，我們知道以後心裏也很不舒服，畢竟都是一個村子的。

據平邑縣公安局在周四（11日）通報，當日上午8時同太村發生一宗重大刑事案件，林男家中5人當場死亡，1人受重傷送醫院後搶救無效死亡。經市縣兩級公安機關偵查，確認劉男某已於當日自殺身亡。縣委宣傳部一名工作人員周五表示，案件發生具體原因仍在調查中，如有進展，警方會對外發布最新消息。