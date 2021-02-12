京港澳磁懸浮列入省規劃　或3小時通達全國

廣東省國土資源廳近日發布《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版，自周三（10日）起進行一個月的公眾諮詢。當中首次明確提出預留兩大高速磁懸浮通道，包括京港澳高速磁懸浮、滬（深）廣高速磁懸浮。

《規劃》提到，為了提升城鄉居民出行品質，廣東省提出構建「12312」交通圈，即粵港澳大灣區、汕潮揭（汕頭、潮州、揭陽）都市圈和湛茂（湛江、茂名）都市圈內部1小時交通圈；粵港澳大灣區至粵東西北地區形成2小時交通圈；3小時通達全國、東南亞主要城市；12小時通達全球主要城市。《規劃》還預留包括京港澳、滬（深）廣兩大高速磁懸浮通道在內的六大重要交通廊道。

消息指，高速磁懸浮列車時速可高達600公里，在京港澳方面，當局初步構思分別以香港及澳門為起點，香港站將途徑深圳、東莞等市，澳門則途徑中山、佛山等市，在廣州匯合後再途經清遠、韶關地駛往北京。京港澳高速磁懸浮與滬（深）廣高速磁懸浮的廣深路線為為同一段，因此實現互聯互通。

除了交通方面，《規劃》又提出推進都市圈協同一體發展，以1小時通勤圈為基本范圍，建設廣州都市圈、深圳都市圈、珠江口西岸都市圈、汕潮揭都市圈、湛茂都市圈等5個現代化都市圈。同時為建設世界先進製造業高地，廣東將優化「一核一帶一區」產業空間布局，珠三角核心區將優化網絡化產業空間布；沿海經濟帶將突出陸海統籌、港產聯動，重點保障臨海、臨港產業集群等需求。