內地倡「就地過年」　促網購異地年貨急增

內地今年受新冠疫情影響，大批民眾響應中央「就地過年」。據內地傳媒報道，因眾多市民忘不了「家鄉味」，今年農曆新年的年貨異地訂單量大增近5成，在疫情下的過年發展新的消費趨勢。

據內媒日前聯合網購平台京東發布「2021春節消費趨勢大賞」報告，當中顯示「家鄉年貨」成為就地過年者的最愛，讓各地土味特產變身成「網紅」大受歡迎。截至上月25日，2021京東年貨節期間異地訂單量整體增幅達到49.7%。

同時，異地訂單的流向呈現出兩個特徵，包括大城市向3次要城市發送的訂單快速增加，瀋陽、成都、北京等城市訂單量成長均超過50%；另一方面，從「老家」寄往北上廣深等訂單亦呈現出成長態勢。其中，北京接受異地訂單排名全國第1，其次為上海、浙江和廣東。

此外，有外賣平台的相關人員表示，由於就地過年的關係，目前平台登錄的餐廳中已有70%表示將在農曆新年期間繼續營業。同時，外賣員因在過年期間高峯時段上班，平均可多賺7,000元人民幣（約8,400港元），預計過年期間收入會大幅提升。