專家指若新冠疫苗有效率低於80%　群體免疫需所有人接種

多國陸續開始為民眾接種新冠疫苗，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周六（13日）表示，若疫苗有效率低於80%，所有人都要接種才能建立群體免疫；又指新冠病毒已成人類世界的常駐病毒，除了疫苗，沒有第二種方法讓全球重開，除非付出大量死亡的代價。

張文宏在個人微博發表文章，總結抗疫一年多以來的經驗，並對未來疫情的發展形勢作出最新判斷。他指出，假設疫苗的保護屬永久，若有效率為100%，建立群體免疫所需的接種率為60%至72%；但若有效率低於八成，則需所有人都接種，而60歲以上長者優先接種可把患者死亡率減至最低。他認為，新冠病毒的變異仍會繼續，但全球各地的疫苗生產線目前來看足夠應對這些突變；相信人類能獲得確切的靶向性抗病毒藥物，5年內取得成功，以降低病死率，並補充疫苗接種的不足。

對於全球何時可重新開放，張文宏認為取決於疫苗的可及性、公平性及推廣速度，而從包括中美的主要國家領導人的互動等情況來看，全球達成共識，支持世界衞生組織推動疫苗接種，可能會從中國的新年到來出現轉機。他提出，中國可通過加強公共衞生體系建設，早期預警、快速響應、精準防控，逐漸進入常態化的階段，直至全民完成疫苗接種；但中國不能孤獨地贏得抗疫勝利，歐美也不能孤獨地完成疫苗接種，必須中美合作才能讓世界重開。