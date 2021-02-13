歐盟批港區國安法侵蝕香港自由　華使團：歐方無權說三道四

中國廣電總局指英國廣播公司（BBC）世界新聞台涉華報道違規，決定不允許其在中國境內廣播，對其新一年度落地申請不予受理，香港電台亦跟隨相關做法。歐盟批評，這顯示香港實施港區國安法後自由遭侵蝕。中國駐歐盟使團發言人周五（12日）回應，香港電台是公共廣播機構，根據廣電總局通報決定停播BBC有關節目，歐方無權藉此對港區國安法說三道四。

中國駐歐盟使團發言人表示，BBC世界新聞台涉華報道有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》、《境外衞星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件。因此，中國廣電總局不受理其落地申請，是完全正當合法。

發言人強調，中國有關廣播電視的管理法規合憲合理，與世界各國的通行做法一致，中方相關決定完全正當合法。他認為，真實、客觀、公正是新聞報道的基本要求，也是新聞自由的重要前提，而打擊虛假信息不能有雙重標準，雙重標準下的新聞自由只能是虛假信息的自由。