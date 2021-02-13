年初一運送旅客755.7萬人次　比預期減少

因應新冠肺炎疫情持續，內地今年鼓勵民眾在當地過年，令農曆新年假期的春運規模大減。國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，踏入春運第16天的周五（12日），全國運送旅客755.7萬人次，比預期的938萬人次減少。其中鐵路佔111.3萬人次，公路601萬人次，水路27.2萬人次，民航16.2萬人次，而全國高速公路流量為1994.1萬輛。

各地推出一系列方便民眾就地過年的措施，讓他們感受到家的溫暖。其中在浙江嵊州，交通運輸部門在全市241個行政村設立了「四好農村路」物流服務網點，讓村民網購、寄年貨更加方便，也讓在外地過年的人感受到來自家鄉的掛念。河北京雄高速各項目部駐地和施工現場，亦掛燈籠、寫春聯賀歲，推出線上春節聯歡活動，邀請工人家屬參與，通過線上表演才藝、拍片拜年等方式，讓分隔兩地的親友互相祝福。

廣東省交通運輸部門則重點服務群眾短途自駕出行，針對全省多個主要路段，特別是廣州、深圳、佛山、東莞等珠三角地區經常塞車的路段，制定「一堵點一方案」，全力做好車流疏導和路況資訊服務，確保春節期間路網暢通。