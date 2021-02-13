北京及天津等地有大霧　華北黃淮地區現霧霾

內地近日多個地區出現大霧天氣。中央氣象台周六（13日）上午6時繼續發布大霧預警，當日早晨至中午，北京、天津及河南等地部分地區出現大霧。此外，華北黃淮等地出現霧霾。

周六清晨，北京東南部、天津、河北中部、河南東部和南部、安徽中南部、江蘇北部、湖北中部、湖南中北部、江西北部、貴州東部等地的部分地區出現大霧，部分地區能見度不足200米。預計當日白天至晚間，渤海北部、黃海北部、黃海中部和南部、遼東半島沿岸、朝鮮半島西北部沿岸、山東半島沿岸、江蘇中北部沿岸、杭州灣附近海域，將有能見度低於1公里的大霧。

此外，周六華北中南部、黃淮西部、汾渭平原、江漢等地大氣擴散條件一般，部分地區有輕至中度霧霾，河北中部、陝西關中等地局部地區有重度霧霾。下周日（14日）起，受降水和冷空氣影響，上述地區的霧霾天氣逐漸減弱消散。未來3天受冷空氣影響，長江以北地區先後有4至5級風，氣溫下降攝氏4至8度，華北北部、黃淮東部、東北地區南部降溫攝氏10度以上；華北、黃淮以及東北等地的部分地區有雪或雨夾雪，西南地區東部和江南西部的部分地區有小到中雨，局部地區大雨。

生態環境部周五（12日）晚通報，周四（11日）至周五期間，全國339個地級及以上城市，有47個空氣質量達到重度及以上污染級別，其中13個達到嚴重污染級別。生態環境部表示，這是由於污染擴散條件不利，以及新春民眾燃燒爆竹引致。