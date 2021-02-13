中國被指在華製伺服器裝惡意程式　入侵美軍數據

美媒周五（12日）報道指，中國利用科技供應商展開長期情報工作，在美國政府的電腦伺服器晶片中隱藏惡意程式，美國情報部門早已知情，但沒有公開，以圖展開反情報工作。有聯邦調查局（FBI）前官員指出，情況反映全球供應鏈面臨廣泛危機。中方則否認上述指控。

報道指出，美國國防部2010年發現旗下數千台電腦伺服器，將軍方網絡數據傳到中國，其後發現是因為執行開機程序的晶片中隱藏惡意程式碼。美國晶片製造商英特爾（Intel）2014年發現中國黑客，利用一台伺服器入侵該公司網絡，而該伺服器從一間提供更新的供應商網站下載到惡意軟件。至2015年，FBI警告多間公司，中方人員在一間製造商的伺服器中隱藏一個含有後門程式的晶片。

報道指，上述事件涉及中國和總部位於加州的美超微電腦股份有限公司，美方沒有公開是為了反擊並進一步了解中方的能力。FBI前高級官員泰伯（Jay Tabb）認為，中方對美超微產品的干擾，反映全球供應鏈的廣泛風險，若美企選擇在中國製造產品，沒法全面監督，便容易受到潛在的惡意竄改。但報道指出，美超微或其員工未被指控任何不當行為，也並非任何反情報調查的目標。

中國外交部發言人批評，報道中的指控試圖詆毀中國和華企，並指控美國官員捏造事實炒作「中國威脅論」。美超微則表示，美國政府或公司客戶從未就上述調查聯繫他們，反指報道集合一些不相干且不準確的指控，作出牽強的結論；又強調美國聯邦機構，包括報道中的調查機構仍有採購該公司產品。