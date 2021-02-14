美國安顧問關注世衞專家調查　中方反批妨礙抗疫國際合作

早前有報道指，中國拒絕向世界衞生組織專家組提供新冠肺炎早期病例的原始個人數據。美國國家安全顧問沙利文上周六（13日）表示，深切關注世衞專家組調查初步結果的公布方式，強調調查結果應獨立且不受中國政府干預或更改。中國駐美大使館發言人周日（14日）批評美方近年來的所作所為，極大損害包括世衞組織在內的多邊機制，極大妨礙抗疫國際合作。

中國使館發言人稱，中方歡迎美方重返世衞組織。該組織是國際衞生領域的多邊權威機構，不是想來就來、說走就走的遊樂場。現在美方卻表現得好像甚麼都沒有發生過一樣，甚至對其他始終支持該組織的國家和世衞組織本身橫加指摘，這樣的行為如何取信於世界？中方希望美方能以最高標準自律，切實展現嚴肅、認真、透明和負責任的態度，承擔起相應責任，以實際行動支持該組織工作，為國際抗疫合作作出應有貢獻。

早前沙利文在聲明中表示，總統拜登上任後即改變前總統特朗普政府退出世衞的決定，意味美國認為世衞能夠保持最高的標準和信譽。美方關注世衞是如何達成其對新冠疫情調查的結論，認為這份報告應具獨立性，專家的結論也不應受中國政府干預。

沙利文又指，中國必須提供疫情最初期的數據，讓專家可以更好地了解這場疫情，並為下場疫情作準備。世衞未有回應沙利文的聲明。