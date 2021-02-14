台一連兩日零確診　稱大陸疫苗資料不完備拒用

台灣一連兩日無新冠肺炎新增確診個案，台衞福部長兼流行疫情指揮中心指揮官陳時中周日（14日）在記者會表示，當地對上一次連續兩日零確診已是78天前，希望這樣的情況可以持續。他又表示，大陸疫苗因資料不完備，因此台灣不會使用。而越南上周六（13日）報道有來自台灣的女性確診，指揮中心稱仍在了解中。

陳時中表示，目前衞生部桃園醫院全體工作人員，已有逾5,200人經血清、聚合酶連鎖反應檢測結果無感染，仍有1人的血清還在檢測中，另9人難以聯絡或拒接受檢測，近期會再安排採檢。

至於外界早前呼籲台灣政府不要拒用大陸疫苗，陳時中周日出席另一活動時表示，大陸疫苗不是台灣的候選疫苗，主要原因是一些相關技術性資料不完備，科學性資料也沒有發表過。

越南報道指39歲台灣女性確診者，於上月28日抵達故志明市，上周四（11日）經檢測受感染。指揮中心發言人莊人祥表示，由於越南也在放年假，對該患者在台行蹤仍在了解，暫時鎖定在台有一名接觸者。莊指出，自疫情爆發以來，越南共有3宗來自台灣的病例，越南當局表示其中兩人是於隔離期間受感染。