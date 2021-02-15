村民訂婚儀式上展示巨額現金彩禮　被通報批評

江西上饒市鄱陽縣蘆田鄉洄源村，有村民因在女兒訂婚儀式上，將巨額現金彩禮擺放上桌，被人拍下片段上傳網絡，引起熱議。當局認為此舉助長炫富、攀比的拜金主義不良社會風氣，造成極為惡劣的影響。而由於當地已出現過多次類似事件，所以給予全鄉通報批評，以示警告。

上述事件發生於上周二（9日），近日蘆田鄉移風易俗工作領導小組辦公室發出通報稱，洄源村委會在鄉有關領導的多次提醒下，對移風易俗工作仍然重視不夠、跟蹤落實不到位，導致了此次事件的發生，對此事全鄉黑榜通報。所謂黑榜通報屬官方負面評價，與之相對的是紅榜正面表揚。

據內媒報道，鄱陽縣侯家崗鄉塘西村去年10月亦發生類似事件，有人將女兒的26萬元人民幣（約30萬港元）嫁妝放滿簸箕並拍片上網，後遭舉報並通報批評。

巨額彩禮問題近年在內地被廣泛討論。針對今次事件，有網民表示，「雖然不太喜歡這種炫富，但畢竟這是人家私事，有些部門手伸得太長了」、「人家有錢就讓人家擺，這都甚麼年代了」；亦有人稱，「這個真的可以助長炫富攀比，是該管管」、「這不是結婚，這是賣娃」。