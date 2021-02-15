新冠吹哨人艾芬手術後近失明　斥眼科醫院報告不實

新冠疫情吹哨人之一、湖北武漢市中心醫院急診科主任艾芬，去年接受白內障手術後，右眼幾乎失明，惟負責手術的武漢愛爾眼科醫院否認失明與手術有關。艾芬周一（15日）在微博發文，指出愛爾眼科核查報告有不實之處，認為對方出於某種目的強行做了絕對不能做的手術。

艾芬周一透過個人微博發布「愛爾眼科醫院集團（2020年1月4日）關於艾芬女士診療過程的核查報告中的十大不實之處」，指出報告在手術適應症和禁忌症中全文隻字未提「飛秒激光及三焦晶體」，將「普通白內障手術」與她在該醫院所做的​「飛秒激光輔助下的三焦晶體植入手術」混淆，後者對於眼睛的具體要求更高。

貼文續指，艾芬本人具有虹膜粘連、嚴重視神經萎縮、不規則角膜散光、角膜外傷、準分子激光手術、高度近視、瞳孔變形等多項三焦晶體及飛秒手術的絕對禁忌症，即不適宜做該手術。換而言之，愛爾眼科醫院出於某種目的，強行給她做了絕對不能做的手術。

艾芬去年因右眼視力下降，前往愛爾眼科求醫，惟接受手術後，卻出現視網膜脫落，右眼幾近失明。她質疑愛爾眼科診斷出錯，對方否認，並於上月4日發布調查報告，聲稱手術順利，認為她的情況與接受白內障手術無直接關係。