解放軍賀歲不忘備戰　航母遼寧號火箭軍齊演練

在萬家團圓的日子裏，中國軍人均沒有回家過年，在戰備崗位度歲。上周五（12日）大年初一早上，中國首艘航空母艦遼寧號進行牛年第一場防恐襲演練；而有東風快遞之稱的中國火箭軍，則分別於軍營和地下室進行攻防對抗和化學品洩漏排險演練。

解放軍海軍官方微信號「人民海軍」周日（14日）表示，除夕當日，遼寧號上掛滿燈飾，官兵一同包餃子迎接新年。艦上又按傳統舉辦園遊會，以各種遊戲讓官兵同樂。到了大年初一早上，全艦成員早上8時便在甲板集結舉行升旗儀式後，隨即展開演練，內容是模擬碼頭有恐暴分子活動，防暴恐應急分隊隨即就位。

而在火箭軍某部警衞營營內，年初一早上亦傳來緊急集合聲，營內官兵攜帶武器裝備迅速集結，正式開始一場山地攻防對抗演練。據指以這方式為新年揭開序幕是該警衞營的傳統，營長樂章稱：「過節不忘戰備，時刻緊繃備戰打仗弦。」

而在俗稱「地下龍宮」的火箭軍地下坑道，東風第一旅官兵亦在農曆年進行演練，內容是模擬部隊發生氧化劑罐發生洩漏，經處理剛解除警報後，又遭遇核攻擊。部隊迅速截斷電源，安排官兵撤離，同時啟動隔絕通風，並做好監測準備。部隊亦模擬發射導彈，操作員迅速穿上防護衣各就各位。