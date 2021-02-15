台連續3日零本土確診　桃園醫院周五恢復運作

台灣的疫情中心指揮官陳時中周一（15日）表示，當地已連續第三天無新增新冠肺炎境外輸入個案及本土病例。針對桃園醫院群聚感染事件，他指出，大多數院內人士已在14天隔離期滿並證實未有感染，還剩下6人仍在隔離，預計醫院在周五（19日）恢復營運。

陳時中表示，桃園醫院感染事件目前需要隔離14天的人共有4,346人，目前醫院相關醫護人員都已經結束隔離。回溯採檢周日（14日）有9人接受檢測，其中7人今證實沒有感染，目前只剩2人檢驗中，結果預計今天會出爐。

另外，陳時中表示在新年過後，會再請專家檢視醫院情況。並就是次爆發的感染個案檢討，包括「分艙分流」是否做得徹底，以及官方在匡列接觸者的速度。他表示，匡列速度應能更快進行，惟在實際執行上對資料熟悉的人都被隔離，需由別人處理，「導致本來不困難的事，也變得有些難度」。

針對近日傳出有台灣市民赴越南後染疫，陳時中表示，目前未能正式聯繫該名39歲女子。但回溯該名個案的足迹，她到訪越南的前兩周已經沒有上班，並且是獨居人士；上月26日及28日分別在台灣和越南境內檢測，均未受感染，直至上周四及上周六（11日及13日）才確診，推測是檢驗期滿14天後的檢驗。該個案有一名緊密接觸者，已通過核酸與血清檢測，因此研判在台灣感染的可能性相對低，但仍無法排除任何可能性。