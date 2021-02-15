國內多地嚴打燃放爆竹　臨沂市出動過千警力巡邏

農曆新年期間，內地警方嚴厲打擊違規燃放煙花爆竹。山東臨沂市近日出動過千名警力在社區巡邏；據警方通報，新年期間共查處124宗有關案件，涉及219人，收繳煙花爆竹138,600響。

臨沂市公安局特警支隊自年三十晚（11日）就加強巡邏，至周日（14日）已勸阻燃放煙花行為429宗、涉529人；而在大年初一（12日）單日，當地警方共勸阻18宗、60人。鄰近的沂南縣及河東區執法部門，亦在年初一至初二（13日）期間，共查處126宗違規燃放，收繳煙花爆竹至少2萬餘響。

除了山東，內地多個地方均加強打擊違規燃放行為。江西鄱陽縣鳴山村因有村民違反村規民約，過年期間大量燃放煙花爆竹造成惡劣影響，全鄉被官方通報批評，並對相關責任人約談處理。另海南海口市公安局開展煙花爆竹查控工作，新年檢查商舖、煙花爆竹經營企業等場所1,500餘間，勸阻燃放煙花爆竹行為53宗，行政拘留4人，罰款3人。

公安機關提醒，在禁止燃放煙花爆竹的時間、地點燃放煙花爆竹，由公安部門責令停止燃放者，最高可被罰款500元（人民幣，下同，約600港元）；若構成違反治安管理行為者，依法給予治安管理處罰。對未經許可生產、經營煙花爆竹製品，或者向未取得煙花爆竹安全生產許可的單位或者個人銷售黑火藥、煙火藥等，最高可被罰款10萬元（約12萬港元），並沒收非法生產、經營的物品及違法所得。