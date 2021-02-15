「最後原始部落」翁丁老寨大火　村民哭訴：家沒有了

位於雲南省臨滄市滄源佤族自治縣的勐角民族鄉翁丁村老寨，周日（14日）發生嚴重火災。大火至當晚救熄，事件中無人受傷，但火勢燒毀村內大部分茅草屋，有村民傷感表示「家沒有了」。翁丁村老寨是中國保存最為完整的佤族村落，曾被《中國國家地理》雜誌譽為「中國最後一個原始部落」。

縣政府周日晚通報，翁丁村老寨在當日下午5時40分發生大火，明火至當晚11時15分全部撲熄，具體原因正在進一步調查。據網傅影片可見，起火當日村寨多間房屋屋頂起火，冒出大量濃煙。起火房屋疑以樹木搭建而成，火勢不久便蔓延至旁邊房屋。至傍晚，村內多間房屋均冒出火光。有網民更形容火場相片猶如煉獄、世界末日，「龐貝古城翻版」。

至周一（15日），當地村民肖金芬接受內媒訪問時，表示村寨內的茅草屋基本上已經燒完，105間茅草屋只燒剩4間，形容就像家沒有了，「世界很空蕩」。肖女又指，村內每戶人家基本上都沒有把東西搬出來，老人感到十分傷感，「因為是一輩子住的地方」。她又憶述，近兩日假期，村寨都多了遊客到訪。

當地媒體報道，省政府接到報告後，省委書記、省長已立即要求查消火災原因，強調要依紀依法追究責任。負責翁丁原始部落文化旅遊區的文化旅遊產業開發投資有限公司發表公布，旅遊區由周日起暫停開放。當局總共出動了1,068名消防員，23輛消防車處理大火。

翁丁村老寨發生大火後，四川省應急管理廳周日通報，為吸取以上事故教訓，省安全生產委員會對各市、州有關部門發出敦促函，提到加強景區景點和古村落、古建築消防安全管理，關注木質結構房屋消防安全；同時加大煙花爆竹「打非治違」力度，查處非法生產、超量儲存、銷售煙花爆竹產品等違法違規燃放行為。有網民推測，翁丁村火情或因村民、遊客慶祝農曆新年，燃放煙花爆竹而引起。

翁丁是佤語中雲霧繚繞的意思，該村分為老寨及新村兩個部分，前者是中國保存最為完整的佤族村落，曾被《中國國家地理》雜誌譽為「中國最後一個原始部落」，於2006年列入雲南省非物質文化遺產保護名錄，後來又評為臨滄市十大優美村寨。翁丁原始部落文化旅遊區在2020年3月31日，被評定為國家4A級旅遊景區。